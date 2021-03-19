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Общество. Новости

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Финляндия приостановила вакцинацию AstraZeneca

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Финляндия приостановила вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca, сообщил Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.

Отмечается, что в стране уже были зарегистрированы два тромбоза церебральных вен после вакцинации препаратом.

«В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии», — говорится в заявлении.

В институте подчеркнули, что вакцинация возобновится, когда будет доказана безопасность препарата, а дополнительные исследования будут проведены на следующей неделе.

Ранее несколько крупнейших стран Евросоюза, а также Индонезия и Киргизия приостановили вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca.

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