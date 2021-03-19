Трэш-стример поддержал введение налога на донаты во время эфиров

Трэш-стример и экс-участник шоу «Дом-2» Роман Бекмурадов рассказал «Газете.Ru», что к введению налога на донаты относится положительно. Сумму, которая будет удерживаться с пожертвований от подписчиков, он предложил направить на поддержку Министерства культуры. Взамен, как подчеркнул стример, они ждут поддержки.

«Я отношусь к этому позитивно, если это будет как модель поддержки предпринимательства. Всегда, когда предприниматель облагается налогом, им какие-то преимущества даются. Было бы круто, если бы наши налоги, которые будут удерживаться с донатов, пошли бы в поддержку Минкульта, допустим. На поддержку стримеров, как я, которые делают вечеринки, чтобы какие-то промо мы могли через них выкладывать. Все адекватные стримеры адекватно отреагируют на удержание налогов, если будет какая-то альтернатива взамен», – рассказал трэш-стример.

Роман Бекмурадов считает, что и остальные стримеры воспримут эту инициативу положительно. Однако он выразил опасение, что из-за законопроекта некоторых стримеров могут представить в неприглядном свете.

«Донаты – это очень обширное понятие. Мы, например, делали блог, как купили пенсионерам еды, а есть ребята, которые помогают животным, вот они коммерческим приютам помогали с донатов. Могут, конечно, пострадать люди, которые делают что-то хорошее из-за наркоманов или кто может всякие странные вещи делать. Здравомыслящий человек, который хочет веселья, не пойдет на какой-то ужас. Так что, если все грамотно урегулируют и пропишут, то почему нет, главное, что это не было так, что все стримеры плохие по определению», – отметил трэш-стример.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба готовит изменения в законодательство, которые позволят взимать налог с пожертвований трэш-стримерам. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков. Он пояснил, что такие платежи составляют прибыль трэш-стримеров. Однако пока законодательство не дает взимать налоги с этих средств.