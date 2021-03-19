На Кавказе погибли два леопарда

В Кавказском заповеднике погибли две самки переднеазиатского леопарда Лаба и Виктория, сообщается в Telegram-канале Минприроды «Природоведение».

28 октября 2020 года спутниковый ошейник Лабы подал сигнал о том, что животное больше 12 часов находится без движения. Выяснилось, что самка леопарда умерла. Виктория скончалась при схожих обстоятельствах в январе 2018 года.

«Самки переднеазиатского леопарда, выпущенные в Кавказском заповеднике, погибли от истощения. Они не смогли разделить кормовую базу с медведями и другими хищниками», — говорится в сообщении.

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