У диких норок в Испании впервые выявили коронавирус

В Испании коронавирус нового типа обнаружили у двух диких американских норок. Об этом сообщает газета Periodico.

В министерстве сельского хозяйства города Валенсии уточнили, что COVID-19 выявили у мертвых особей. Согласно заявлению, риск передачи коронавирусной инфекции к человеку отсутствует.

Американские норки являются инвазивным для Испании видом. Их популяции распространяются в дикой природе, поскольку особи сбегают с ферм по разведению.

До этого коронавирусная инфекция выявлялась среди диких норок по всем странам. Так, например, зарегистрированы случаи в Италии, Нидерландах, США, Швеции, Дании, Белоруссии, а также Литве и Польше. Минсельхоз последней страны заявил, что мутировавшая форма патогена COVID-19, которая была обнаружена у норок в Польше, может передаваться людям.

Кроме того, Россия заявила о готовности представить вакцину от коронавируса для животных.