Северная Македония предоставила россиянам право безвизового въезда до марта 2022 года

Республика Северная Македония предоставила российским гражданам возможность безвизового въезда сроком на один год, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Право на въезд действует с 15 марта 2021 года по 16 марта 2022 года. В этот период россиянам для кратковременного въезда в республику на срок до 90 дней на границе не нужно предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма.

«Достаточно наличия действующего загранпаспорта и страхового полиса. Вместе с тем данное решение не отменяет необходимости получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Северной Македонии. С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну», — дополнили в ведомстве.

Ранее между Российской Федерацией и Северной Македонией действовало соглашение о въезде при наличии загранпаспорта и оригиналов приглашений для пребывания по частным и служебным делам до 90 дней.

Для туристических поездок до 30 дней необходимо было предоставить соответствующие документы.

Ранее Кипр отменил обязательный карантин для въезжающих туристов из России.