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Общество. Новости

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ВОЗ заявила, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что польза препарата от коронавируса нового типа англо-шведской компании AstraZeneca превышает все риски. Об этом сообщает ТАСС.

К такому выводу пришел Консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ.

«Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль», — подчеркивается в заявлении.

При этом комитет добавляет, что данная противокоронавирусная вакцина имеет «огромный потенциал» по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и снижению уровня смертности от COVID-19.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов.

Ранее Европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca. После этого Италия, Франция и Германия заявили, что возобновят применение вакцины AstraZeneca с 19 марта.

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