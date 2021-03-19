Депутат Рады предупредила о превращении Украины в «ковидное гетто»

Депутат Верховной рады Украины Ольга Стефанишина заявила о том, что Украина превращается в «ковидное гетто». Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках пленарного заседания Рады она напомнила о странах, в которых проходят кампании по вакцинации населения от коронавируса нового типа. По ее словам, на территории таких государств власти постепенно приступают к снятию ограничений на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

При этом, как подчеркнула депутат, Украина закрывает целые города на карантин.

«Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто», — сказала Стефанишина, обращаясь к главе минздрава Украины.

Она добавила, что в рейтинге вакцинации населения в Европе Украина располагается на предпоследнем месте.

Накануне, 18 марта, на Украине за сутки выявили рекордное с начала года число случаев коронавируса.