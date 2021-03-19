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Общество. Новости

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Меркель готова привиться AstraZeneca

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность привиться вакциной от коронавируса AstraZeneca, пишет РИА «Новости».

«Я хочу привиться вакциной AstraZeneca», — сказала Меркель.

В то же время она подчеркнула, что ждет своей очереди в соответствии с установленным порядком. В Германии в первую очередь препарат получают наиболее уязвимые группы, устанавливаемые в зависимости от возраста, здоровья и профессии.

Ранее Меркель не исключила, что власти ФРГ могут согласовать закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V».

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