Джонсон привился препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился препаратом от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик получил первую дозу вакцины. Ранее Джонсон сообщил, что Национальная служба здравоохранения пригласила его на вакцинацию. Премьер был привит в рамках своей группы по возрасту — в настоящий момент все жители Великобритании старше 50 лет могут получить препарат.

В стране коронавирусом заразились 4,3 млн, скончались 126 тыс. человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность привиться вакциной от коронавируса AstraZeneca.