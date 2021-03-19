Врач предупредила об опасных последствиях бессимптомного коронавируса для детей

Санкт-Петербург зафиксировал возросшее число опасных последствий коронавируса, перенесенного без симптомов, у детей. Об этом рассказала главврач детской городской больницы №1 Елена Плотникова в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Плотниковой, нетипичные проявления были зафиксированы еще в мае 2020 года. Тогда о подобных случаях начали писать и зарубежные специалисты.

«Это дети с тяжелым мультисистемным полиорганным поражением, где органы-мишени: органы кроветворения, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, нервная система», — сказала врач.

Она подчеркнула, что у детей подтверждают миокардиты, нарушения сократительной способности сердца, тяжелые аритмии, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Плотникова отметила, что у детей, в отличие от взрослых, симптомы появляются после выздоровления, в течение полугода.

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