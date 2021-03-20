Проценко рассказал, что для него было самым сложным в борьбе с COVID-19

Главврач московской больницы №40 («Коммунарка») Денис Проценко рассказал, с какой самой большой трудностью ему довелось столкнуться за прошедший год борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа, передает RT.

Медик признался, что для него было и по-прежнему является самым сложным не видеться с родителями.

Проценко сообщил, что они до конца еще не привиты вакциной от COVID-19. «Поэтому это остается самым сложным», — пояснил он.

Врач также отметил, что благодаря команде медицинского учреждения удалось избежать трудностей в работе.

«Это же правда: Коммунарка team — dream team», — сказал Проценко.

Ранее Проценко рассказал о разработке способа определения коронавируса по кашлю.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 122 млн случаев COVID-19, свыше 69 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов скончались. В России выявили более 4,4 млн человек с коронавирусом. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».