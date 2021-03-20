Участок оранжевой ветки московского метро закрыли до 2 апреля

До 2 апреля был закрыт участок Калужско-Рижской линии московского метро между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе рассказали, что этот участок столичной подземки закрыли из-за прокладки тоннеля для участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

«На [данном] участке продолжается прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская», и по правилам безопасности [мы] должны закрыть участок для пассажиров», — указано в сообщении.

В департаменте отметили, что для пассажиров будут работать автобусы КМ. Там также порекомендовали использовать Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии для дороги в центр.

Как уточняется, в районе закрытых станций столичного метро будут работать порядка 80 автобусов особо большой вместимости, в выходные — свыше 40. Повторный вход в подземку после КМ будет бесплатным.

Ранее стало известно, что в Москве построят две новые радиальные линии метро. Речь идет о Рублево-Архангельской линии Бирюлевской линии. До этого в пресс-службе стройкомплекса столицы сообщали, что московские власти увеличат темпы строительства метро, благодаря чему в ближайшие годы больше 90% жителей города получат свою станцию в радиусе километра от дома.