В Москве в субботу ожидается до +1°С

В Москве в субботу, 20 марта, синоптики спрогнозировали до -1°С. В столичном небе будет облачно с прояснениями. В городе ожидаются небольшие осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+1°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -6...-4°С, пройдет небольшой снег. Ветер подует юго-западный 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве растает снег.