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Общество. Новости

Появилось видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

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Видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии попало на видео, его опубликовала Аслауг Сигурбьорнсдоттир, министр юстиции страны.

На кадрах виден разлив лавы, который начался вчера ночью, 19 марта, в 23.45 по МСК. Раскаленная порода вырвалась из образовавшейся в ходе извержения трещины, фонтаны лавы достигали высоты 100 метров.

Хотя ожидаемых выбросов пепла не произошло, все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик были отменены.

Ранее в Исландии впервые за 6 тысяч лет пробудился вулкан Фаградалсфьяль.

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