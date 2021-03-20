Появилось видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

Видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии попало на видео, его опубликовала Аслауг Сигурбьорнсдоттир, министр юстиции страны.

На кадрах виден разлив лавы, который начался вчера ночью, 19 марта, в 23.45 по МСК. Раскаленная порода вырвалась из образовавшейся в ходе извержения трещины, фонтаны лавы достигали высоты 100 метров.

Хотя ожидаемых выбросов пепла не произошло, все рейсы из единственного в Исландии международного аэропорта Кеблавик были отменены.

Ранее в Исландии впервые за 6 тысяч лет пробудился вулкан Фаградалсфьяль.