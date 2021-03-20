В Индии замечен сильный рост числа заражений COVID-19

В Индии отмечено рекордное за последние четыре месяца число заражений коронавирусом — 40953 случая, большая часть которых приходится на богатый и экономически развитый штат Махараштра, сообщает Reuters.

Количество погибших за сутки составило 188 человек, Индия вышла на третье место в мире по общему количеству погибших из-за коронавируса после США и Бразилии.

В Махараштре зарегистрирован 25681 случай, из них — не менее 3000 в Мумбаи, финансовой столице и крупнейшем городе Индии. В некоторых регионах страны вновь были введены карантины и локдауны, закрыты общественные места и рестораны.

Индийские врачи винят во всплеске заболеваемости игнорирование жителями страны требований носить маски и несоблюдение мер социальной дистанции. По сообщениям медиков, больницы наиболее пострадавших регионов практически заполнены.

Главный министр Махараштры Уддхав Такерей в выступлении на местном телеканале предупредил о возможности введения полного локдауна.

Ранее РФПИ заключил договор на производство 200 миллионов доз «Спутника V» в Индии.