В Японии открылась выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина в космос

В городе Кагамигахара, префектура Гифу, открылась выставка, посвященная 60-летию полета Гагарина в космос, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Россотрудничества в Японии Игоря Титова.

Местный музей космонавтики содержит экспозицию из более 200 фотографий из жизни первого в мире космонавта. На открытии выставки глава музея Кадзуо Тэракадо прочитал собравшимся лекцию на тему «Освоение космоса в эпоху СССР».

«Конечно, мы рады, что в Японии помнят и ценят подвиг Гагарина, а также вклад России в освоение космического пространства. Фактически выставка станет целым фестивалем культуры и науки России и вызовет добрые чувства к нашей стране», — сообщил Титов.

Организаторы выставки планируют, что в течении двух месяцев ее смогут посетить более 20 000 человек. Кроме космической экспозиции в Кагамигахаре будут проходить мероприятия, на которых посетителей познакомят с культурой и искусством России.

Среди них — концерты народной музыки, мастер-классы по расписыванию матрешек, а также лекция о творчестве популярного в Японии русского писателя Федора Достоевского.

Для посетителей музея также выступит японский астронавт Наоко Ямадзаки, которая расскажет о своем опыте в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке.