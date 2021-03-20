Европейские ученые доказали связь между образованием тромбозов и вакциной AstraZeneca

Две группы ученых из Германии и Норвегии провели независимые исследования и обнаружили, что вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca способна вызывать образование тромбозов, пишет The Wall Street Journal.

Образование тромбозов и тромбоэмболию ученые связывают с редкой реакцией организма. Вакцина после введения вызывает аутоимунную реакцию, которая провоцирует создание антител, взаимодействующих с тромбоцитами.

Почему это происходит, у экспертов пока нет точного ответа, они указывают, что проявления побочных эффектов при вакцинации можно исследовать только после специального анализа крови.

«Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ», — указал участник исследования, профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм.



В немецком университете Грайфсвальда подтвердили выводы норвежских коллег. Среди симптомов опасной реакции организма на вакцину немецкие ученые перечислили головные боли, головокружение и нарушение зрения.

Ранее глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС.