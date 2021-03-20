Глава одной из федеральных земель Германии хочет начать производство «Спутника V»

Премьер-министр свободного государства Бавария Маркус Зедер заявил, что местные фармакологические предприятия готовы производить российскую вакцину «Спутника V» после того, как ее одобрит ЕМА, сообщает Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

«Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям», — приводит слова Зедера издание.

По мнению баварского премьера, «Спутник V» может в будущем производиться в Германии, а именно в Баварии. Единственным препятствием на пути размещения производства является бюрократическая волокита, о которой ранее упоминал чешский президент Милош Земан.

В качестве конкретного предприятия для производства вакцины «Спутник V» предлагается завод в баварском городе Иллертиссен.

Ранее глава МИД Венгрии привился от COVID-19 вакциной «Спутник V».