В Смоленской области отравились 16 школьников

В Смоленской области завели уголовное дело после отравления 16 школьников. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Все отравившиеся с признаками кишечной инфекции — ученики Верхнеднепровской школы №2.
Шестеро детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести в Дорогобужскую ЦРБ, десять школьников находятся на амбулаторном лечении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливается организация, которая оказывала услуги питания в школьной столовой.
Ранее в Красноярске возбудили уголовное дело по факту халатности после массового отравления школьников. Отмечалось, что в городе выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ.