В Белоруссии еще два телеграм-канала признали экстремистскими

МВД Белоруссии признало экстремистскими два брестских протестных ресурса, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

«По инициативе ГУБОПиК МВД такое решение суда Ленинского района Бреста вынесено 17 марта в отношении канала «Брест: Слухи и факты» и чата «Брест 97%», — пишет Чемоданова.

За опубликование или репост информации из этих сообществ будет наложена административная ответственность.

По информации белорусского МВД, администрация этих ресурсов систематически распространяет экстремистские материалы, призывающие к протестам. Кроме того, сами администраторы занимались экстремизмом.

Ранее, 20 октября 2020 года cуд Центрального района Минска признал ресурсы NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.