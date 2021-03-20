Вторая смерть после прививки AstraZeneca произошла в Дании

В Дании в результате вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca скончался еще один человек. Об этом сообщает газета Extra Bladet.

Издание отмечает, что после введения доз вакцины были госпитализированы два сотрудника муниципалитета столичного региона страны.

Согласно представленным данным, у них начали развиваться «тяжелые симптомы».

«Один из сотрудников скончался», — добавляет газета.

Ранее в стране уже был зафиксирован летальный исход после вакцинации AstraZeneca. Этот случай стал вторым. До этого 60-летняя женщина скончалась спустя две недели после введения препарата. На фоне этого власти Дании приняли решение приостановить использование вакцины AstraZeneca в рамках кампании по вакцинации населения. Новое решение может быть принято на следующей неделе.

14 марта AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС.