Pfizer заявила ЕС о недопустимости блокировки поставок вакцин в Британию

Американская компания Pfizer предупредила власти Евросоюза о недопустимости блокировки поставок вакцины от коронавируса, которая была разработана совместно с германским партнером BioNTech, в Британию. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что Pfizer опасается, что из-за задержек в поставках Британия может заблокировать поставки ключевых компонентов препарата американской компании, производство которых осуществляется компанией Croda International. Центральный офис компании расположен в городе Снейт на востоке Англии.

По данным газеты, Croda International подписала с Pfizer пятилетний контракт на поставку необходимых компонентов на заводы Pfizer в странах ЕС.

Как отмечают авторы статьи, если Лондон примет данное решение, то оно может повлечь почти полную остановку производства вакцины на основном предприятии американской компании в Бельгии.

Однако источник газеты назвал перспективу такого развития событий маловероятным.

Ранее стало известно, что в Великобритании снизятся темпы вакцинации из-за перебоев с поставками препаратов.