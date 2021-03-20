Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках

В подмосковных Химках загорелся стекольный завод. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МЧС по региону уточнили, что пожар произошел в здании по адресу микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила 750 кв м.

После там добавили, что возгорание было локализовано на площади 500 кв м.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают спасательные службы.

Днем ранее пожар произошел на территории Измайловского кремля. Позднее источник в экстренных службах назвал предварительную причину пожара.