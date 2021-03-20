Не менее восьми человек пострадали при землетрясении в Японии

Минимум восемь человек в японских префектурах Мияги и Иватэ пострадали при землетрясении. Об этом сообщил телеканал NHK.

Детали о состоянии пострадавших не уточняются. В то же время землетрясение не сказалось на работе АЭС в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки.

Подземные толчки магнитудой 7,2 были зафиксированы 20 марта у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.

Эпицентр находился на глубине около 60 км около префектуры Мияги. Сейсмологи объявляли об угрозе цунами, но позже его отменили. Тем не менее на следующей неделе в регионе ожидаются другие землетрясения.