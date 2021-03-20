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Общество. Новости

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Двое детей погибли при пожаре в доме в Саратове

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В Саратове в квартире на шестом этаже многоэтажного дома произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

В ГУ МВД отметили, что в результате погибли два ребенка. По данным ведомства, одному ребенку было два года, а другому — девять лет.

Там добавили, что пожар мог начаться после возгорания вещей на площади 10 кв. м. Горение было ликвидировано в 18.50 по местному времени (17.50 мск).

При этом эвакуация жителей здания не была проведена.

Ранее в результате пожара в жилом доме в Красноярском крае погибли четверо детей.

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