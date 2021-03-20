Еще 12 человек погибли в Мьянме на протестах

Еще 12 человек погибли в Мьянме при столкновениях с силами безопасности на протестах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным Мьянмы.

Массовые протесты против военных начались в стране 5 февраля. С тех пор в стране погибли 247 протестующих. Как сообщили в ассоциации, под арестом остаются 2 345, что на 15 человек больше по сравнению с 19 марта. Подчеркивается, что цифры отражают только число официально арестованных лиц, которым предъявили обвинения.

Среди погибших за последние 24 часа есть 15-летний подросток. Он был убит случайной пулей, попавшей во двор его школы в городе Янгоне.

Ранее Совет Безопасности ООН осудил насилие военного режима Мьянмы против участников акций протеста.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.