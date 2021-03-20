Объявлены победители конкурса «Учитель будущего»

Тридцать команд педагогов стали победителями профессионального конкурса «Учитель будущего». Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 20 марта, финал состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.

Само мероприятие проходило как проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вице-премьер Татьяна Голикова возглавляла оргкомитет.

По словам руководителя АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, победители представляли все федеральные округа и 19 субъектов РФ.

«Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы наша страна в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования» — заявила в свою очередь Голикова.

Победители конкурса «Учитель будущего» станут участниками программы Мастерской управления «Сенеж».

«Сразу после финала мы вместе начнем работать над программой постсопровождения победителей конкурса, чтобы включить в нее необходимые учителям знания и инструменты», — пообещала Мария Афонина, проректор «Сенежа» по образовательной деятельности.

Конкурс реализовывался в рамках нацпроекта «Образование».

Список победителей опубликован на сайте АНО «Россия — страна возможностей»