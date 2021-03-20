Мэр Львова просит медиков из других регионов помочь из-за нехватки врачей в регионе

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к медикам, в том числе из других регионов Украины, с призывом оказать помощь на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Facebook.

Градоначальник подчеркнул, что за последние сутки в больницы города поступило рекордное число пациентов — 338 человек. Также, по его словам, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 составляет 250 — 300 граждан.

«Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников», — написал Садовый.

Он отметил, что власти Львова намерены «сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей». В частности речь идет о жителях других регионов Украины, которые имеют медицинское образование. При этом мэр пообещал «достойную финансовую компенсацию».

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