В мире за сутки выявили почти полмиллиона заражений коронавирусом

В мире за сутки коронавирусом заразились 494 тысячи человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа также скончались 9,9 тысячи пациентов. Таким образом, с начала пандемии в мире заболели 121,96 миллиона, умерли 2,69 миллиона человек.

Более 39% новых случаев подтвердились в Северной и Южной Америке — 195 428. Далее следуют Европа (191 869) и Юго-Восточная Азия (49 878).

Больше всего случаев приходятся на США (29 376 388), Бразилию (11 780 820), Индию (11 555 284), Россию (4 447 570) и Великобританию (4 285 688).

Ранее стало известно, что шведские компании выразили желание и готовность производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».