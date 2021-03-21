МВД: в России мигранты стали чаще совершать преступления

В России количество преступлений, совершаемое мигрантами лицами без гражданства, за январь — февраль 2021 года выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику МВД.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 6,2 тыс. преступлений, что на 1,9% больше, чем за январь — февраль 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 4,8 тыс. преступлений, что на 12,6% меньше, их удельный вес составил 77,3%», — говорится в сообщении.

Согласно данным МВД, количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства уменьшилось на 8,4% и составило 2,3 тыс. преступлений.

По данным статистики, за два месяца выявлено 137,2 тыс. человек, совершивших преступления, это на 2,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Удельный вес лиц без постоянного источника дохода незначительно уменьшился с 64,2% до 64,1%, а удельный вес ранее судимых лиц вырос с 29,6% до 29,8%», — говорится в данных ведомства.