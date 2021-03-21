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Общество. Новости

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<b>Газовый завод в Бадре.</b> Завод в Бадре похож на футуристический город. Кажется, он мог бы стать отличными декорациями для новых съёмок саги «Звездные войны» и других блокбастеров о космосе. <b>Газовый завод в Бадре.</b> Завод в Бадре похож на футуристический город. Кажется, он мог бы стать отличными декорациями для новых съёмок саги «Звездные войны» и других блокбастеров о космосе.

На газовом заводе PDVSA в Венесуэле произошел теракт

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Инфраструктура газового завода «Эль-Техидо» на севере Венесуэлы вышла из строя в результате теракта, на месте работают ремонтные команды. Об этом сообщает вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами у себя в Twitter.

«Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA», — говорится в сообщении.

По словам чиновника, террористическое нападение произошло в городе Эль-Техеро, штат Монагас, вечером в пятницу. Там расположен операционный центр «Эль-Техидо», который служит газозаправочным заводом. В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Эль-Аиссами отметил, что для немедленного восстановления атакованной инфраструктуры задействованы чрезвычайные протоколы, развернуты ремонтные бригады.

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