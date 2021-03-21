Названы регионы, где выросло число преступлений в этом году

В МВД назвали города и регионы, ставшие лидерами по росту числа преступлений в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ведомства.

Так, лидерами по числу зарегистрированных преступлений стали Петербург (28,6%), Тульская область (20,6%) и Адыгея (17,6%).

Кроме того, в первую десятку вошли Тува (17,1%), Севастополь (13,1%), Северная Осетия-Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край, где прирост составил от 10,5% до 7,6%.

При этом снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений было отмечено в Еврейской автономной области (на 30,6%), Смоленской области (на 22,1%) и Мордовии (на 20,2%).

С начала этого года правоохранители зарегистрировали 309,4 тысячи преступлений, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост числа преступлений был отмечен в 18 регионах, а снижение — в 67.

Ранее сообщалось, что в В России выросло число преступлений на фоне пандемии.