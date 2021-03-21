Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у берегов Камчатки

Сейсмографы зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в акватории Тихого океана в 189 км от восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное управление МЧС.

Согласно поступившей информации, подземный толчок случился на глубине 60 км. Эпицентр стихии был расположен в акватории Тихого океана на расстоянии 189 км южнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района.

«В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов.

Ранее на Камчатке за сутки произошло шесть землетрясений. Также землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано на Курильских островах.