Руководителя кружка в Якутии обвинили в растлении школьниц

В Якутии руководителя созданного в школе военно-патриотического кружка «Патриот» обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

О совершении преступления правоохранителям рассказала жительница Якутска. По ее словам, руководитель кружка совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера. Позже выяснилось, что мужчина также совершил развратные действия по отношению к 13-летней девочке в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В настоящее время руководитель кружка арестован. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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