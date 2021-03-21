Греция увеличила до 4 тысяч число разрешений на въезд для россиян в неделю

Греция увеличила число разрешений на въезд россиян в неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь в страну могут въехать не 500 граждан РФ в неделю, а 4000. Отмечается, что увеличение числа разрешений последовало после конференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась 18 марта.

Въезд для 500 россиян в неделю Греция открыла 7 сентября 2020 года, с того времени действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. Новый документ будет действовать с 22 марта по 5 апреля.

При этом с 14 мая Греция будет готова принять всех российских туристов.

Так, российские граждане могут приехать в страну только воздушным путем, имея отрицательный результат теста на коронавирус. Анализы должны быть сделаны не менее, чем за 72 часа до вылета.