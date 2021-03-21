Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Черногория будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», — сказала она.

Джурович отметила, что сертификат о вакцинации должен быть выдан уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

Также посетить страну возможно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия или наличие антител. Тест на антитела должен быть не старше 30 дней.

Ранее сообщалось, что Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами от коронавируса.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.