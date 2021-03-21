Черногория будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V»

Госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», — сказала она.

Джурович отметила, что сертификат о вакцинации должен быть выдан уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

Также посетить страну возможно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до прибытия или наличие антител. Тест на антитела должен быть не старше 30 дней.

Ранее сообщалось, что Греция признала «Спутник V» наравне с европейскими вакцинами от коронавируса.