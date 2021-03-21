В Москве выявлено 1511 новых случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали 1511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По его данным, в столице вылечился еще 1371 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, которые выздоровели от COVID-19, достигло 931 296.

Сообщается, что за последние сутки в городе были госпитализированы еще 692 человека с данным заболеванием.

Отмечается, что за сутки умерли 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Как сообщалось в воскресенье, 21 марта, в России выявили новых 9 299 случаев коронавирусной инфекции.