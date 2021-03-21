Шесть человек задержали по делу губернатора Пензенской области

В рамках расследования уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было задержано шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что с главой Пензенской области проводят следственные действия. Как сообщал источник «Интерфакс», обыски и допросы проводятся с чиновником, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Следственные мероприятия начались вечером в субботу в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

При этом в пресс-службе губернатора заявляли, что не располагают данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментирует.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Состоит в партии «Единая Россия».