На Кубани случился пожар в ангаре с автомобильными покрышками

Пожар в ангаре с автомобильными покрышками произошел в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, в ведомство поступило сообщение о пожаре в ангаре, находящемся по адресу: станица Динская, улица Крайняя.

«Установлено, что происходит горение автомобильных покрышек а ангаре и на прилегающей территории, площадь пожара предварительно 1 800 кв. м», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар был локализован.

В МЧС заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации Динского района агентству уточнили, что пожар случился в промышленной зоне, жилые объекты удалены от нее на 2 км.

Накануне сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в доме в Саратове.