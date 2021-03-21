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Общество. Новости

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Рабочий в шахте ОАО &laquo;Уралкалий&raquo;, 2013 год Рабочий в шахте ОАО &laquo;Уралкалий&raquo;, 2013 год

В Белгородской области эвакуировали 277 горняков из горящей шахты

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В шахте в Белгородской области загорелся проходческий комбайн. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в шахте рудника в поселке Яковлево утром 21 марта.

«Установлено, что происходит загорание транспортировочной ленты проходческого комбайна», — рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

По данным источника в экстренных службах, в момент ЧП в шахте находились 277 человек, все они подняты на поверхность. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что почти двести горняков эвакуируют на шахте в Кемеровской области из-за пожара.

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