Ущерб зданию офиса Зеленского в ходе протестов в Киеве оценили в $72 тысячи

Нанесенный в ходе акции протеста ущерб зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского предварительно оценивается в $72,1 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба офиса в Telegram-канале.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен ($72,1 тысячи. — прим «Газеты.Ru»)», — говорится в публикации.

Отмечается, что если не начать смывать краску в течение 72 часов, то она въестся в гранит. Тогда суммы убытков будут «совсем другими».

20 марта в Киеве прошел митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Протестующие, среди которых в основном были молодые люди, подожгли файеры, забросали здание офиса президента петардами и взрывпакетами и облили стены краской.

Экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко признали виновным в похищении человека и разбое и приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Ранее советник офиса Зеленского назвал митинг в Киеве «диким насилием».