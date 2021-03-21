Появилось видео обысков в кабинете у губернатора Пензенской области

Следственный комитет опубликовал видео из кабинета губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взяток.

На кадрах видно, как глава региона в сопровождении силовиков и следователей заходит в свой кабинет в областной администрации. Белозерцев подписывает бумагу, а участники следственных действий изучают документ и проводят обыск.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что с главой Пензенской области проводят следственные действия. Как сообщал источник «Интерфакс», обыски и допросы проводятся с чиновником, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Следственные мероприятия начались вечером в субботу в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

При этом в пресс-службе губернатора заявляли, что не располагают данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментируют.

Позже в Следственном комитете России подтвердили, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки». Главу региона обвиняют в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».