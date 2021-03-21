В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть коронавирусом на майских праздниках

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как не заболеть коронавирусом в майские праздники.

«Рекомендация остается такой же: чем меньше контактов, тем меньше вероятность распространения вируса. Исходя из этого надо и планировать времяпровождение», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что можно провести праздники на природе с семьей, например, в лесу. При этом он предупредил, что есть риск заболеть коронавирусом, если проводить время на природе в большой компании.

По словам Покровского, вероятность заражения COVID-19 на праздниках повысится, если будет дождливая погода и люди будут собираться в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что в России замедлился темп распространения коронавируса.