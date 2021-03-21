Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на страну из-за вакцины «Спутник V»

Венгерские власти подверглись нападкам после решения одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Такое заявление в интервью RT сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр рассказал, что национальный регулятор Венгрии послал в Россию делегацию экспертов, которые посетили места производства данного препарата и провели «обсуждения с российским регулятором, с самим производителем». Он отметил, что венгерские эксперты также изучили документацию о «Спутнике V» и приняли решение после этой тщательной процедуры.

Сийярто заявил, что Венгрия подверглись нападкам просто из-за того, что власти страны «решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад — в том что касается приобретения вакцин».

Он также указал, что проводимая Евросоюзом централизированная процедура закупки вакцин потерпела неудачу, так как «несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше и это происходит куда медленнее, чем было заявлено».

Накануне сообщалось, что Сийярто привился вакциной «Спутник V».

7 февраля стало известно, что национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение в стране вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.