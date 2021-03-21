В Тольятти подростки потушили Вечный огонь

В парке Победы в Тольятти Самарской области три подростка потушили Вечный огонь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Инцидент произошел 20 марта, когда «в результате хулиганских действий» был затушен Вечный огонь. Это сделали подростки 13-15 лет.

«Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства», — говорится в сообщении.

Информация уже направлена в полицию, правоохранители ищут подростков.

Ранее вандалы снегом потушили Вечный огонь в Петербурге.