Дрессировщик рассказал, почему в казанском цирке подрались слоны

Дрессировщик слонов Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов рассказал, почему в казанском цирке подрались слоны во время выступления. Об этом пишет РЕН.

По его словам, в России нет самцов, на видео слонихи выясняют отношения.

«У них матриархат и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин. Такие случаи выяснения межличностных отношений бывают редко», — сказал Дементьев-Корнилов.

Он уточнил, что поведение слонов, разумных животных, очень сложно предсказать. В зоопарках подобные столкновения разрешают, разводя враждующих по разным вольерам.

Ранее на представлении в казанском цирке слоны подрались во время представления. Один слон напал на другого и повалил его на бортик манежа. Зрители успели покинуть свои места.