Синоптики рассказали, каким будет апрель в Москве

По предварительным данным, апрель в Москве будет теплым. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Расчеты, которые сейчас ведутся, свидетельствуют о том, что апрель с большой степенью вероятности будет теплым. Температура будет выше нормы», — сказал он.

Синоптик уточнил, что точный прогноз будет опубликован 31 марта.

Ранее москвичам пообещали скорое потепление. Кроме того, стало известно, что метеорологическая весна в России, то есть время, когда среднесуточная температура становится положительной, начнется 25 марта.