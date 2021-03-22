Лавров призвал не допустить ущемления прав человека при введении COVID-паспортов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва занимается изучением китайского опыта и подхода других стран к вопросу введения сертификатов о вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что на данный момент опыт России заключается в том, что данные человека, который прошел вакцинацию, заносятся в федеральный регистр, если человек намерен оформить «сертификат вакцинации». По его словам, этот документ является подтверждением того, что человеку был введен препарат.

«Но пока мы еще не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы», — сказал Лавров.

При этом глава ведомства призвал дополнительно проанализировать все аспекты данного вопроса. Министр указал на необходимость соблюдения принципа добровольности вакцинирования, а также равноправного подхода для того, чтобы нововведения были взаимоприемлемыми.

Лавров подчеркнул, что важно не допустить ущемления прав человека или путешественника при наличии или отсутствии сертификата.