В ВОЗ связали появление коронавируса с новой причиной

Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали новую причину, с которой может быть связано появление коронавируса нового типа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на новой неделе ожидается публикация доклада, над которым также работали эксперты организации, участвовавшие в экспедиции в китайский Ухань. Однако подготовленные документы могут быть «будут далеко не окончательными» в своих выводах.

Согласно материалам ВОЗ, на появление COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае. Специалисты якобы приводят версию о сходствах коронавируса с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Первоначальным его носителем были летучие мыши, а посредником между человеком стали небольшие млекопитающие.

«Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса», — отмечает британский зоолог Питер Дасзака, который посещал Ухань под руководством ВОЗ.

Ранее в ВОЗ отказались от версии происхождения COVID из-за утечки из лаборатории.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.