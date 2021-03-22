В Москве в понедельник ожидается до +3°С

В Москве в понедельник, 22 марта, ожидается облачность, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит +1°С — +3°С. Прогнозируется юго-западный, западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -6°С — -4°С. Ветер изменит свое направление на северо-западное, скорость составит 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Синоптики также предупредили об образовании гололедицы на дорогах.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее москвичам пообещали скорое потепление.