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Общество. Новости

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В Москве в понедельник ожидается до +3°С

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В Москве в понедельник, 22 марта, ожидается облачность, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит +1°С — +3°С. Прогнозируется юго-западный, западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -6°С — -4°С. Ветер изменит свое направление на северо-западное, скорость составит 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Синоптики также предупредили об образовании гололедицы на дорогах.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее москвичам пообещали скорое потепление.

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